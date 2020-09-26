شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مستشفى الغردقة 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مستشفى الغردقة العام، ومنطقة المنشية و، فندق العروسة وذلك اليوم السبت الموافق ،وذلك من الساعة 9صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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