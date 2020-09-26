شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نواب سابقين وزوجة شهيد بالقائمة الوطنية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضم القائمة الوطنية لقطاع شرق الدلتا 3 نواب سابقين وزوجة شهيد من قوات الشرطة من بينهم نائب وسيدة من الشيخ زويد ونائب من العريش ونائب آخر من منطقة وسط سيناء.

وتضم القائمة كلا من إبراهيم محمد إبراهيم، وشهرته إبراهيم أبوشعيرة«عمال وفلاحين» عن حزب حماة الوطن، ورحمي عبدربه عبدالرحمن، وشهرته رحمي بكير«شخصية عامة، عن حزب مستقبل وطن، وجازي سعد عابد، وشهرته جازي سعد»شخصية عامة، عن حزب الوفد وعايدة سلام سلامه، وشهرتها عايدة السواركة، شخصية عامة عن حزب المؤتمر، وهي زوجة الشهيد اللواء شرطة محمد سلمي السواركة.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تعد دائرتين بالنسبة لمجلس النواب ومقررا لكل دائرة منهما مقعد واحد فردى بخلاف 5 مرشحين عن القوائم الحزبية للدائرتين ضمن دائرة قطاع شرق الدلتا مع محافظات الشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء .