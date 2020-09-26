شكرا لقرائتكم خبر عن «القطار الإسباني».. العمود الفقرى السكة الحديد وأسعار التذاكر من 45 إلى 175 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشكل العربات الاسباني المكيفة العمود الفقرى في السكة الحديد وخاصة لركاب الوجه القبلي حيث تقوم الهيئة بتشغيل ١٤ رحلة ( ٧ رحلات لكل اتجاه) بين القاهرة / اسوان والعكس، وتتراوح سعر التذكرة من ٤٥ إلى ١٢٥ جنيها للدرجة الثانية ومن ٥٠ إلى ١٧٥ جنيها للاولي وهي ثالث اغلي سعر تذكرة بعد النوم وال VIP. اما يالنسبة لمواعيد القطارات الأسباني من القاهرة لأسوان والعكس فهي كالتالي :- من القاهرة لأسوان : قطار 2010 قيام 10:00 صباحا يصل أسوان 22:55 قطار 982 قيام 12:00 يصل أسوان 2:25 قطار 2012 قيام 17:30 يصل أسوان 6:20 قطار 988 قيام 19:00 يصل أسوان 7:50 قطار 88 قيام 20:00 يصل أسوان 10:55 قطار 996 قيام 22:00 يصل أسوان 11:25 قطار 1902 قيام 0:20 يصل أسوان 13:20 من أسوان للقاهرة : Advertisements قطار 2011 قيام 5:15 صباحا يصل القاهرة 18:00 قطار 983 قيام 7:30 صباحا يصل القاهرة 21:35 قطار 2013 قيام 14:30 يصل القاهرة 3:05 قطار 1903 قيام 17:00 يصل القاهرة 5:50 قطار 997 قيام 20:45 يصل القاهرة 9:50 قطار 89 قيام 21:05 يصل القاهرة 11:00 ويمتد مسيره للأسكندرية قطار 989 قيام 23:00 يصل القاهرة 11:35 الوضع في مصر

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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