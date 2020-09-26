شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجب معاملة دعاة الفوضى بمنتهى الحسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدعوة إلى الفوضى جريمة ترقى إلى حد الخيانة الوطنية من كل من شارك أو يشارك فيها أو يحرض عليها بأي وسيلة أو لون من ألوان التحريض، ويجب أن يعامل دعاة الفوضى بمنتهى الحسم، ولردع من من يسعون في الأرض فسادا أو إفسادا شرع الإسلام حد الحرابة، ردعا لكل من تسول له نفسه النيل من أمن المجتمع وأهله الآمنين.
وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات له: يستدعي ذلك التعامل بمنتهى الحسم مع كل من يثبت تورطه في التحريض على الفوضى، ويتطلب من كل وطني مخلص يحب وطنه ويحرص على أمنه وسلامه عدم التستر على أي عنصر من عناصر الجماعات الإرهايية وخلايا الفساد والإفساد والتخريب، ونعد التستر على أي عنصر من هذه العناصر المارقة خيانة للدين والوطن .
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