تحديث شروط استخراج رخصة للكلاب الأليفة (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شروطا جديدة لاستخراج رخصة الكلاب الاليفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرية بالمحافظات. وتشمل شروط وإجراءات رخص الكلاب الأليفة ما يلي: - أن يتقدم صاحب طلب الرخص للإدارة البيطرية الواقع في نطاقها الكلب موضحا به عدد من الطلبات. - تتضمن طلبات الترخيص بطاقة تسجيل الحيوان وإجراءات التحصين ضد مرض السعار . - الكشف على الكلب في الوحدة البيطرية قبل السير في إجراءات الترخيص ودفع رسوم الترخيص. - منح الرخصة بعد إستيفاء الطلب خلال 3 أيام على أقصي تقدير، - ضرورة تعليق الرخصة في رقبة الكلب، Advertisements - ان تكون الرخصة مدون بها تاريخ الرخصة ومدة السريان وهي عام من تاريخ التقدم بطلب إستخراج الرخصة على أن تجدد الرخصة سنويا. الوضع في مصر

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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