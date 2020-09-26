شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفي العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 31 حالة على مستوي المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الحالة لرجل في منتصف الستينيات من العمر من مدينة العريش، حيث توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيه العلاج في قسم العزل بمستشفي العريش العام عقب إصابته بالفيروس.

أضاف شوكه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش بمعرفة أدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بالعريش تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرته.

أشار شوكة، إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الـ 31 في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد،حيث توفي من قبل 23 حالة من مدينة العريش، و4 حالات من مدينة بئر العبدوحالتين من مدينة الشيخ زويد وحالة أخرى من مدينة نخل بوسط سيناء، نتيجة الإصابة بالفيروس.