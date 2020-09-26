شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة .. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار خفيفة (30 % تقريباً) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، و شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «37- 26»، الأقصر «39– 26»، أسوان «40 – 28».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 73 – 26 )، السواحل الشمالية ( 83 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ).

أما غداً الأحد فيسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، والرياح نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون : القاهرة الكبرى «34 – 24»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35- 28»، شمال الصعيد «36 – 24»، جنوب الصعيد «38 – 27» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «70 – 25»، الوجه البحرى «75 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

Advertisements

أما بعد غدً الاثنين فيسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والرياح نشطة على القاهرة وعلى بعض المناطق على شمال الصعيد مثيرة للأتربة ، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على جنوب سيناء .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «40 – 28» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «80 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .