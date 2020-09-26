شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تتوقع طقس حار على الوجه البحرى اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

وشهد أمس الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة، فيما ساد طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط احيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



