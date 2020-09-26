شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه. وأيد 87% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه، بينما عارض 13% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

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