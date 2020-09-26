شكرا لقرائتكم خبر عن معا نبنى.. تدريس كتاب القيم واحترام الآخر لـ"3 ابتدائى" بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء تدريس كتاب " معا نبى" القيم واحترام الآخر على تلاميذ الصف الثالث الابتدائى بداية مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2020،2021، موضحا أن الكتاب يتضمن مجموعة من القيم "منها قيمة الرحمة والحب والاحترام والأمانة والاتقان وغيرها من القيم الأخرى التى تساهم فى تكوين شخصية الطفل.

وكشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، تفاصيل كتاب القيم والاخلاق للصف الثالث الابتدائى المقرر تطبيقه العام المقبل، مؤكدا أنه لن يطبق على طلاب الصف الثالث الثانوى بل تلاميذ الثالث الابتدائي.



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص، أن الكتاب والمنهج يطلق عليه كتاب القيم والاخلاق ينبثق مضمونه ومحتواه من القيم والمبادئ السماوية مثل الصدق الإخلاص الأمانة احترام الآخر التعايش وسيكون فى صورة أنشطة ومادة نجاح ورسوب وتضاف للمجموع وسيعقد له اختبار للطالب، مشددا على أنه سيظل كتاب الدين الاسلامي والدين المسيحي كما هما مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.













