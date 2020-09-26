شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين جزر نهر النيل وأراضى طرح النهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الموارد المائية والرى تحذيرات للمحافظات من ارتفاع مناسيب المياه فى فرعى دمياط ورشيد، حيث تم إخطار المحافظين ووزارة الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أى تعديات على أراضى طرح النهر والجزر النيلية، فهى المعنية بالدرجة الأولى، وبموجب القانون بإزالة التعديات التى تتم بكافة أشكالها على الجزر النيلية ومنافع نهر النيل، فضلاً عن إجراء أعمال إزالة الحشائش والأعشاب وورد النيل من المجرى المائى والأخوار حول الجزر لضمان تحسين خدمات توصيل المياه إلى الأراضى الزراعية وكافة الاستخدامات المائية الأخرى. وفى التقرير التالى نوضح الفرق بين الجزر النيلية وأراضى طرح النهر:

وتشمل جزر نهر النيل كافة الأراضى الواقعة بين حدى حرم النهر وتحيلها المياه من كل جانب، وتعتبر هذه الجزر دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها وزارة الرى، وتعتبر مؤقتة اذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزءا من القطاع المائى.

أما أراضى طرح النهر فهى أراض ملك الدولة أو الأفراد والواقعة بين حدى حرم النهر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزر التى تكونت أو تتكون فى مجراه، وجسور النيل هى الجسور الحالية لحماية نهر النيل وفرعية من الفيضانات حيث يكون منسوب سطح الجسر أعلى من منسوب أقصى فيضان عند تصرف 350 مليون متر مكعب / اليوم من السد العالى.

وتحظر المادة السادسة من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 البناء أو اقامة أى أعمال فى المنطقة المحظورة على ضفاف نهر النيل والمقيدة و يمنع اقامة أى منشآت ثابتة داخل هذه المنطقة، وذلك فى إطار حماية المواطنين والمنشآت من خطر ارتفاع مناسيب المياه، وهو ما يعنى عدم مسئولية أجهزة الوزارة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه داخل مجرى نهر النيل نتيجة أى موازنات مطلوبة.