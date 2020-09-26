شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تتلقى أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التعليم العالى اليوم السبت، فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأعلنت الوزارة عن توفير خدمة متميزة والتأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تتمثل فيما يلي:-

• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة.

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• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين .

• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.

• مع التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسى وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

• كما تقرر لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقى الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكترونى للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسى رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السرى على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أى من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكترونى للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أى من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشيًا مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .