شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في الساعة الثانية ظهر اليوم السبت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.

وبدأت لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 29 محكمة على مستوى الجمهورية، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وتعد لجان فحص طلبات الترشح اليوم السبت كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي – إن وجد- أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، وتعرض اللجان الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة غدا الأحد حيث يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام وهى الأحد والاثنين والثلاثاء حيث يتم بعدها فتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإداري.