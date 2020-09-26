شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسئلة مهمة عن التصالح فى مخالفات البناء.. الهدف منه وأوجه الاستفادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من التشريعات التى أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة كان قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد دارت العديد من الأسئلة داخل المجتمع المصرى عن بعض التفاصيل الخاصة بالقانون والهدف منه والمخاطبين بيه وآليات تنفيذه، وفى هذا الإطار نستعرض أهم 3 أسئلة عن القانون والإجابة عليه.

ما هو الهدف من إصدار القانون؟

الهدف من إصدار القانون، وهو تقنين أوضاع المبانى الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية.

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ما هى أوجه الاستفادة من هذا القانون؟

أولا بالنسبة للمواطن، تأتى أهمية التصالح في مخالفات البناء بالنسبة للمواطن في رفع القيمة الاستثمارية للعقارات ما يعنى أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح.

ثانيا بالنسبة للمجتمع، فيتم استخدام المبالغ التى يتم تحصيلها من مقابل التصالح في مخالفات البناء فى خدمات تفيد المواطن بشكل فعلى فى شكل مستشفيات ومدارس ومشاريع إسكان اجتماعى، تضمن حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب

ما هو الحل في حالة رغبة المواطن فى التصالح ولا يتوافر لديه الأموال الكافية؟

أقرت الدولة حزمة من التسهيلات فى السداد لتخفيف العبء عن المواطنين، أهمها تخفيض قيمة التصالح للمتر في الريف إلى 50 جنيها فقط، إلى جانب تخفيض قيمة التصالح في بعض المحافظات إلى نسبة 70%، وخصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفورى.

إلى جانب إمكانية تقديم طلب التصالح دون استكمال الأوراق، كما منحت الدولة مهلة شهرين للمواطنين لاستكمال كافة الأوراق بعد 30 سبتمبر، ما يعنى أن قانون التصالح بمخالفات البناء هو دعوة للتصالح وليس عقاب.