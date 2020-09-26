شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن عرض المالتيمديا للمومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط عملا مكثفا خلال الفترة الحالية، استعدادا لاستقبال المومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير، بالإضافة إلى أعمال تجهيز قاعة العرض المركزية تمهيدا للافتتاح الوشيك.

وتفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار المتحف مؤخرا، لمتابعة سير الأعمال التى تتم، خاصة عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف. وإليك آخر المستجدات فى العرض:

1- عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف يعتبر جزءا مكملا لسيناريو العرض المتحفي.

2- يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذى يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف وهي قاعة المومياوات الملكية.

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3- عرض المالتيميديا يتكون من شاشتين عرض تفاعلية ضخمة، شاشة الدائرة على شكل دائرة قطرها 11 مترا، تعلوها شاشة ثانية على شكل حلقة ارتفاعها 2 متر وقطرها 11 مترا بطول 18 مترا وهى مكملة لشاشة الدائرة، حيث يوجد تزامن فى عرض المحتوى بين الشاشتين.

4- جار حاليا تعقيم التوابيت الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك داخل وحدة تعقيم (انوكسيا) مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية مثل تلك الموجودة بمتحف اللوفر بباريس.



5- يعكف مرممو المتحف الآن على ترميم مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي مثل مجموعة البردى من نصوص كتاب الموتى، وجزء من كسوة الكعبة المصنوعة من الحرير ومطرزه بخيوط الذهب والفضة؛ وتعتبر هذه القطعة هى آخر كسوة كعبة تم صنعها فى مصر.

6- تعرض قاعة العرض المركزى حوالى 1500 قطعة بالإضافة إلى حوالى 350 قطعة بقاعة العرض المؤقت.

7 - يوجد بالمتحف مركز لترميم الآثار مجهز بأحدث الأجهزه العلمية للفحوص والتحاليل الخاصة بالآثار.

8 - المتحف الوحيد في مصر الذى يحتوى على جهاز الكربون المشع (C14) ومعملا ل DNA ووحدة انوكسيا.