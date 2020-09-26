شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه بدار العلوم القاهرة تكشف أهمية هيرمس المصري في تاريخ الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوقشت رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بعنوان "نظريات نشأة الدين.. دراسة تحليلية في ميزان الفكر الإسلامي" للباحث تركي محمد وحيد المصطفى، والتي أشرف عليها الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، وتكونت لجنة المناقشة من دكتورة هدى درويش عميد المعهد الآسيوي سابقا بجامعة الزقازيق وأستاذ ورئيس قسم مقارنة الأديان و الدكتور محمد السيد الجليند أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وحضر المناقشة الكاتب الصحفي محمد ثروت مدير أكاديمية الخليج 365.

وكشفت دكتورة هدى درويش في مناقشتها عن أهمية دراسة هيرمس المصري أو ادريس عليه السلام في تطور الدين من التعددية إلى التوحيد، رغم اختلاف المؤرخين في حقيقة شخصيته.

وقد تضمنت نتائج الرسالة أن الدين ظاهرة كونية وأن الأمم قد تخلو من الفم أو القانون أو الدستور الأخلاقي، ولكنها لا تخلو من الدين.

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وأشار الباحث إلى أن مصدر الدين شغل علماء الاجتماع والانثربولوجيا مثلما شغل علماء اللاهوت والفلسفة، فظهرت اتجاهات تفسر الدين انطلاقا من التجليات الاجتماعية، واتجاهات تفسره من التحليل النفسي وأخرى انطلاقا التفسير الشعائري والطوطمي.

وأوضح الباحث أن الدين لا يزول أبدا ولا يمكن فهمه بعيدا عن العنصر الجوهري وهو العنصر الإلهي. جدير بالذكر أن الرسالة تتكون من أربعة فصول وهي الفصل الأول مدخل عام بحث في نشأة الدين حتة القرن التاسع عشر والفصل الثاني عن الاتجاه النفسي والفصل الثالث الاتجاه الاجتماعي، والفصل الرابع عن اصالة الدين وخصوصيته.