"التنبؤ بالفيضان" يكشف احتمالية سقوط أمطار على مصر (خرائط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل، خلال الـ72 ساعة.

وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية كالتالي:

الجمعة

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللي.

Advertisements

السبت

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 الجمعة.

الأحد

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 15 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية أكدت عدم هطول أمطار على مصر.