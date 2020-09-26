"التنبؤ بالفيضان" يكشف احتمالية سقوط أمطار على مصر (خرائط)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل، خلال الـ72 ساعة.
وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية كالتالي:
الجمعة
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللي.
السبت
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 الجمعة.
الأحد
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 15 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية أكدت عدم هطول أمطار على مصر.
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