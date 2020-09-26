شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم؟.. رد دار الإفتاء المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع «يوتيوب »مقطع فيديو للدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، يجيب فيه على سؤال بعنوان«ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم؟».

وأجاب «عاشور» فى مقطع الفيديو بأنه إذا نزل القضاء فيجب أن نرضى بقضاء الله، ثم علينا أن نلجأ إلى الله بقول بعض الأدعية، ومن أحسن ما قاله سيدنا يونس «لا إله إلا انت سبحانك «لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وأن « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يكفى الشخص المهم يغفر الله به الذنب.