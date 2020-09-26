شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم؟.. رد دار الإفتاء المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع «يوتيوب »مقطع فيديو للدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، يجيب فيه على سؤال بعنوان«ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم؟».
وأجاب «عاشور» فى مقطع الفيديو بأنه إذا نزل القضاء فيجب أن نرضى بقضاء الله، ثم علينا أن نلجأ إلى الله بقول بعض الأدعية، ومن أحسن ما قاله سيدنا يونس «لا إله إلا انت سبحانك «لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وأن « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يكفى الشخص المهم يغفر الله به الذنب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,625
-
تعافي
93,531
-
وفيات
5,853
كانت هذه تفاصيل خبر ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم؟.. رد دار الإفتاء المصرية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.