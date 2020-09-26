شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم السبت وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم السبت .

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 34 24 35 25 الاسكندرية 31 24 33 26 وادي النطرون 33 23 35 25 طنطا 33 23 35 25 شبين الكوم 33 23 35 25 دمنهور 32 24 34 25 بلطيم 29 24 32 26 مطروح 31 23 33 25 السلوم 35 24 38 26 سيوة 36 23 38 24 بورسعيد 30 25 33 28 دمياط 30 25 32 28 الزقازيق 34 23 36 25 المنصورة 33 24 35 25 الإسماعيلية 34 22 36 24 السويس 34 24 37 26 العريش 31 23 34 27 رفح 31 23 34 27 رأس سدر 33 23 35 26 نخل 34 17 34 18 نويبع 34 Advertisements 27 38 30 طابا 33 26 35 29 كاترين 29 16 31 18 الطور 33 25 35 28 شرم الشيخ 36 27 39 30 الغردقة 36 26 40 31 مرسى علم 35 28 39 30 الفيوم 35 24 36 25 بني سويف 35 24 36 25 المنيا 36 23 37 25 أسيوط 36 23 37 25 سوهاج 37 25 38 26 قنا 37 26 38 27 الأقصر 39 26 42 28 أسوان 40 28 43 30 ادفو 39 29 41 30 أبوسمبل 41 27 42 30 الوادي الجديد 39 25 40 26 شلاتين 37 28 40 29 أبورماد 36 27 39 29 حلايب 33 29 36 29 رأس حدربة 35 28 37 29