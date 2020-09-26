شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالقاهرة والاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم الفريق كامل الوزير - وزير النقل بجولة تفقدية اليوم السبت لعدد من المشروعات بالقاهرة و الاسكندرية. حيث تبدء الجولة التفقدية اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري شرق القاهرة، ثم يتوجه الي الاسكندرية حيث يترأس اجتماع الشركة المصرية لإدارة محطات الحاويات، وبعدها يفتتح مبني هيئة السلامة البحرية في ميناء الاسكندرية. كما يتابع وزير النقل اعمال انزال عربات الركاب الجديدة التي وصلت ميناء الاسكندرية امس الجمعه وعددها ٢٢ عربة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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