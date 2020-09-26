تعرف على كيفية استخراج رخصة قيادة سيارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها : - تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج. - إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه. - إجراء اختبار عملى على القيادة. - إصدار الرخصة لمقدم الطلب. - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة. - إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور. - الحد الأدنى للسن 18 سنة. Advertisements - إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب. - صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل. - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر. - تجهيز 4 صور شمسية. - المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى. - نموذج الاختبار الشفوى. - نموذج الاختبار العملى. - تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

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