شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 6 قرى بمحافظة قنا لمدة 7 ساعات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، عن قطع المياه اليوم السبت، عن قرى "الصالحية - البياضية - الشيخ ركاب - الشوينة - الاشراف الشرقية - كرم عمران"، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصراً. وأكدت الشركة أن قطع المياه يأتى بسبب إحلال وتجديد 3 محبس على الخط الرئيسى المغذية للقرى المذكورة. Advertisements وتهيب الشركة بالمواطنين قاطني المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمقاهى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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