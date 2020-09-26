مصر | "لا لبسها مثير ولا فيها ملامح أنوثة".. مدرس يتحرش بطفلة.. ومواطنون يطالبون بالقصاص

"لا لبسها مثير.. ولا فيها ملامح أنوثة".. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك العبارات المفجعة، سواء على "الفيسبوك"، أو "تويتر"، منذ انتشار فيديو لرجل مسن ويعمل مدرس، يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها من فمها في غرفة مغلقة عليهما.

والتقط الفيديو أحد الأشخاص، على ما يبدو من النافذة المقابلة لمسكن المدرس، وحمله على "السوشيال ميديا"، ليتحول إلى هاشتاج، وتنهال عليه التعليقات التي تهاجم المدرس.

"إعدام مدرس متحرش".. دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هذا الـ"هاشتاج"، خلال الساعات القليلة الماضية، قالوا من خلاله إن "معلما" تحرش بطفلة خلال درس خصوصي في منزلها، مطالبين بالقصاص من ذلك الشخص الذي تحرش بالطفلة.

