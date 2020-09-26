مصر | بسبب "زنا المحارم".. مصرع طالب بعد ضبطه مع خالته بـ"مايو"

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب "زنا المحارم".. مصرع طالب بعد ضبطه مع خالته بـ"مايو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي طالب جامعي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، بمدينة 15 مايو، في أثناء هروبه بعد ضبطه يمارس الجنس مع خالته.

وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بمجاورة 13، دائرة القسم، مفاده سقوط شاب من الطابق الخامس ومصرعه، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعي "أحمد.ر "، 25 سنة، وكان متواجدا لدي خالته بالشقة، وتربطهما علاقة محرمة "زنا محارم"، وأثناء قيامهما بممارسة الجنس، دخل نجل خالته، وشاهد والدته عارية في أحضانه، وحال محاولته الهروب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

و على الفور ألقت مباحث القسم القبض على المتهمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.