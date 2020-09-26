شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 15 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات بالصعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف، اليوم السبت، على 4 محافظات من محافظات الصعيد وهى "أسيوط ، سوهاج، قنا، وأسوان"، 15 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية فى هذه المحافظات الأربع.

وقالت الوزارة إن اللحوم المقرر توزيعها يتم تقسيمها بواقع 4 أطنان لكل محافظة "أسيوط، سوهاج، وقنا"، و3 أطنان لمحافظة أسوان، وذلك للأسبوع الثامن على التوالى.

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ووصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف حتى الآن 793 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.

وشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء هشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، أمس الجمعة، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة كدفعة عاشرة، بواقع إجمالى ما تم توزيعه 40 طنًا بالمحافظة .