شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق عاجل في تطورات قضية الفيرمونت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق عاجل فيما يتم نشره على شبكة الإنترنت وما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضية (واقعة التعدي على فتاة فندق فيرمونت نايل سيتي) رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

وقال في بلاغه: إن النيابة العامة انتهجت منهج الشفافية لرصد وتتبع الشائعات وما ينشر على المواقع الإلكترونية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي فإن الشاكي يأمل أن تصدر النيابة بيانا بشأن ما يتردد على مواقع الصحافة الإلكترونية، لذا ألتمس من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في البلاغ.

وأكمل: كما ألتمس إصدار بيان رسمي شامل عن أسماء كافة المتهمين ودور كل منهم ومراكزهم القانونية لقطع الطريق على الشائعات والأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة.