شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شمال شرق مدينة الغردقة مساء الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزبقية عن حدوث زلزال مساء يوم الجمعة زلزال على بعد ٣٣ كيلو شمال شرق مدينة الغردقة. ولفت المعهد الي أن الزلزال كان بقوة 3.9 بمقياس رختر، لافتا إلى أنه لم يرد حتى الآن وقوع أي خسائر مادية أو إصابات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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