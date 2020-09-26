شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس في كفر الشيخ يناقش مشاكل السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اجتماعا موسعا بحضور نوابه والسكرتير العام للوحدة، ورؤساء القرى ومديري الإدارات، لمناقشة مشاكل المركز والمدينة، وإيجاد الحلول السريعة لها ووضع الخطوط العريضة لخطة العمل بالمركز والمدينة.

وأثناء الاجتماع حث النواب ورؤساء القرى بالعمل الجاد على أرض الواقع والذى يصب فى مصلحة المواطنين وإيجاد الحلول السريعة في خدمة الصالح العام.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة شوارع المدينة والتخلص من القمامه أولا بأول، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع وتعطيل حركة سير المواطنين بصورة غير لائقة، كما شدد على التصدي لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها.