شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بمبادرة «اختيارك» لمكافحة الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بفعاليات مبادرة «اختيارك» ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لتوعية أكبر عدد من الشباب والأسر والسائقين بشكل خاص بدائرة المحافظة بأخطار المخدرات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فتم تنفيذ حملات التوعية بأخطار المخدرات، بملعب مدينة مصيف بلطيم، وتم توجيه رسالة التوعية للشباب والتعريف بالخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023… والتأكيد على أن العلاج في سرية وبالمجان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تنفيذ المبادرات من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ، وتم توزيع ملصقات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعية المواطنين بخطورة تلك القضية الهامة، موكدا أن اللقاءات المباشرة يكون لها رد فعل إيجابي على المواطنين وذلك بإشراف كلاً من هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التنمية والتطوير، أحمد السماحي، المدير التنفيذي لمكتب محافظ كفر الشيخ.

وقال المحافظ أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطي المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، ويتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة، كما تستهدف المبادرة بث عدة رسائل إيجابية منها «اختيارك الصحيح يمكنك من الفهم لكافة الأفكار المغلوطة حول المخدرات والعمل على تصحيحها، اختيارك الصحيح يمكنك من معرفة الأضرار المترتبة على تعاطي المواد المؤثرة على الحالة النفسية والعقلية، اختيارك الصحيح هيخليك تأخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام».