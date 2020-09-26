شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائي عن مطوبس في كفر الشيخ للصيانة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بأنه سوف يتم قطع التيار الكهربائي غدا السبت، عن مدينة مطوبس من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساءا وذلك لأعمال الصيانه الدورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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