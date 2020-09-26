شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم البلاغ ضد الهارب محمد على:متورط بغسيل أموال ومتهرب ضريبيا بقيمة 750ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نائل شحاتة، أستاذ الاقتصاد فى برشلونة، ومقدم بلاغ ضد المقاول الهارب محمد على يتهمه فيه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، إنه ربطته علاقة بالمقاول الهارب محمد على، وأنه ساعده خلال فترة إقامته في أسبانيا كثيرا، ثم أصبح التواصل متقطع معه، وأنه من ساعده في شراء الفيلا الخاصة به في عام 2018، وكانت ثمنها مليون و250 ألف يورو بخلاف الضرائب، وتم دفعهم بتحويل بنكي، وتم تحويلها من مصر إلى حسابه في أسبانيا، حيث أن شروط الشراء أن يكون من بنك أسباني لبنك أسباني أخر.

وأضاف للإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "المشاكل المالية التي يعاني منها محمد علي هي التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنا أتأذيت ماديا منه، واستنيت حتى أصبح معي مستندات لأتقدم ببلاغ ضده، قدمنا أوراق وأدلة بتهربه ضريبيا بقيمة 750 ألف يورو مقسمة على أكثر من دفعة، حيث دفع نصف المبلغ ضمن العقد، والباقي خارج العقد، وكانت تكلفة تشطيبات الفيلا حوالي مليون و500 ألف يورو".

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وتابع: "أما غسيل الأموال، فهو هرب أول مرة 150 ألف ثم 200 ثم 250 ألف يورو، هو عنده موظفين في مصر بيقعدوا مع ناس ويدوهم الفلوس بقيمتها في أسبانيا، ومحمد علي ياخد المقابل بنفس المبلغ في أسبانيا، وكانوا بيتفقوا على مكان معين بيطلع معاهم شخص بالسيارة معاه شنطة فلوس، يعطيه الأموال ويرحل، وأنا لست مشارك في الأمر لأني مكنتش على دراية مسبقة بما يحدث".