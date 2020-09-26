شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "المصريين معاك يا سيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس قاهر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "المصريين معاك يا سيسي" قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، حيث أكد المصريين ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراره في محاربة الإرهاب وبناء مصر وتنميتها واستعادة دورها الريادي في العالم.



هاشتاج المصريين معاك يا سيسي

وبآلاف التغريدات، شارك المصريين في هاشتاج "المصريين معاك يا سيسي"، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاهر الإرهاب في العالم العربي والإسلامي، مشيرين إلى أن الرئيس أجبر العالم على احترام الإرادة المصرية واثبت للجميع أنه زعيما للأمة.

فيما أشار البعض الآخر إلى فضائح الإخوان وكذبهم حول المظاهرات، في الوقت الذي تستمر فيه جماعة الإخوان في تزييف الحقائق وفبركة الفيديوهات من أجل تنفيذ أجندتها التخريبية.

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وقال أحد رواد تويتر:"السيسي قاهر الارهاب في العالم العربي والإسلامي وحارق دمهم.. #انفخ ياسيسى كلنا معاك #المصريين_معاك_ياسيسي"، فيما قال آخر :"أنت أجبرت العالم كله أن يسقفلك ويحترموا الإرادة المصرية ومن لحظة لتانية بتثبت انك زعيم للامه #المصريين_معاك_ياسيسي".









وفي وقت سابق، تصدر هاشتاج "مصر كلها معاك يا سيسي"، قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنا مع الدعوات التحريضية والتخريبية التي تدعو لها جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى في البلاد.

وتفاعل الآلاف مع هاشتاج "مصر كلها معاك يا سيسي"، مجددين ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد رواد تويتر على انجازات الرئيس في مسيرة البناء والتعمير وعودة مكانة مصر الإقليمية والدولية بين دول العالم، حيث كتب أحد رواد تويتر قائلا :"اللي أنا متأكد منه أنك بتبني وفي ناس عايزة تهد كمل واحنا معاك #مصر_كلها_معاك_ياسيسي".