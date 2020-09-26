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عمرو أديب يكشف تخلي إعلاميو الإخوان عن الهارب محمد ناصر فى طلب الجنسية التركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تخلي الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية والعاملين في القنوات التباعة للجماعة، عن الإخواني الهارب محمد ناصر.


وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الناس دي طلبت الجنسية التركية، والأتراك قالت مش هندي لكل الناس، فقالوا بلاش محمد ناصر، كفاية عليه الإقامة، ياعيني محمد ده كل ما حد يجي يساعده الدنيا تقف معاه، أتحداك يا محمد، معتز خد الجنسية وأنت لا، وأنت عارف ليه أنت لاه، وكلكوا عارفين معتز ليه خد الجنسية".

وقال عمرو أديب: "أنهم طلبوا من الأتراك تشكيل لجنة اتصال دائمة تضم نائب وزير الداخلية التركية وعدد من المسئولين الأتراك".

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