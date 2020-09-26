شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" يجتاح توتير ومغردون: مُسن تحرش بطفلة فى درس خصوصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" قالوا من خلاله إن "مُعلم" تحرش بطفلة خلال إعطاؤها درس خصوصي في منزلها، مطالبين بالقصاص من ذلك الشخص الذي تحرش بالطفلة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مسن" يتحرش بطفلة ويحاول تقبيلها داخل غرفة، فيما طالب رواد تويتر الذين شاركوا في الهاشتاج بضرورة القصاص من "المتحرش" وإعدامه.





وقال أحد رواد تويتر الذين تفاعلوا مع هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" :"فعلو الهاش دا وياريت الكل يشارك الموضوع دا خطير وحاصل مع طفله من مدرس متحرش وقد يكون حصل دا معا اطفال تانيه منه أو مع أحفاده أو مع أي حد الكل يشارك هنا علشان تكون سرعه القبض علي الشخص دا ومحاكمته وانقاذ الاطفال منه #اعدام_المدرس_المتحرش".

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وقال آخر :"حسبي الله ونعم الوكيل هنروح فين تاني ياجماعه أي البجاحة دي وقلة الأدب دي هوا خلاص مفيش تربيه ولا احترام #اعدام_المدرس_المتحرش".





فيما قال آخر :"مدرس بيتحرش ببنت قد أحفاده لبسها مش مثير ولا فيها أي ملامح أنوثة ولسا طفلة بريئة اشتهاء الأطفال جريمة مش بسيطة واللي يعمل كدا اكيد مريض ولازم عقوبته تكون الإعدام #اعدام_المدرس_المتحرش".