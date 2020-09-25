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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يحذر من مشاركة الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من نقل أو مشاركة الأخبار على وسائل التواصل الإجتماعى دون تحقق، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأكد الوزير أن نقل الأكاذيب دون تحقق يعتبر كذبًا مثل نقل الكلام أو مشاركة ما تجده على صفحات الآخرين على وسائل التواصل الإجتماعى، لقول النبى (صلى الله عليه وسلم): «كفى بالمرء كذبًا أن يحدثَ بكل ما سمع».
جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لقرية زاوية أبوشوشة بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، وهى مسقط رأس الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لافتتاح مسجد التقوى، والذى يبلغ مساحته 3 ملايين و800 ألف جنيه بالجهود الذاتية، والتى رافقه خلالها الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وذلك ضمن 29 مسجدًا في 8 مراكز بالمحافظة تم افتتاحها اليوم بتكلفة تزيد عن 50 مليون جنيه.
وقال «جمعة» إن جماعات الفتنة وأبواق الضلال لا همّ لهم إلا الكذب والافتراء وبث الشائعات، وواثقون أن الله (عز وجل) سيرد كيدهم في نحورهم؛ لقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ».
وأشار الوزير إلى أن المؤمن لا يمكن أن يكون كذابًا، وأن الكذب من صفات المنافقين لقول النبى (صلى الله عليه وسلم): «آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان» .
ودعا الوزير المواطنين إلى الوقوف مع الوطن، عدم اتخاذ موقفًا سلبيًا من الوطن، ويجب الوقوف بقوة في وجه دعاة الفوضى والتخريب،وكشف أفعالهم الفاسدة تجه الوطن.
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