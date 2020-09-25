شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع ضحايا حادث انهيار منزل بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع مساء أمس الأول (الخميس) المئات من أهالى قرية «ونينة» بدائرة مركز سوهاج، جثامين المتوفين السبعة «3 سيدات و4 أطفال» في حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالقرية، حيث خرجت جثامين المتوفين محمولة على الأعناق في 4 نعوش، وجرى وضع كل سيدة من الضحايا في نعش بمفردها، ووضع الأطفال الأربعة في نعش واحد، في مشهد جنائزى مأساوى مهيب تخلله تصاعد البكاء والصرخات التي اختلطت بالنحيب لذوى المتوفين من هول الصدمة والفاجعة.

وقال الأهالى إن المنزل المنهار يسكنه محمد الحداد «65 سنة»، ويعمل في الزراعة، وهو مبنى بالطوب الأحمر والأسمنت، ومكون من طابقين بدون أعمدة خرسانية، ويقطن معه في المنزل أولاده عبود، ونشأت، وعمر، وجميعهم متزوجون، وأحدهم يقيم في الطابق الأرضى مع والده ووالدته، وفى الطابق الثانى يقيم شقيقاه وأسرتاهما، كل منهما في شقة، والطابق الثالث مبنى لكن بدون سقف، وبه متطلبات المنزل من مكان لتربية الطيور، وفرن بلدى للخبيز، لافتين إلى أن صاحب المنزل كان يفكر في تقوية المنزل بزرع أعمدة خرسانية في الطابق الأرضى منه خوفا من رشح بيارات الصرف الصحى، ورغبة في سقف الطابق الثالث من المنزل، لكن القدر لم يمهله، وحدث انهيار مفاجئ للمنزل أودى بحياة معظم أفراد أسرته.

كانت النيابة العامة بمركز سوهاج، بإشراف المستشار أحمد عبدالباقى التونى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد صرحت بدفن جثامين المتوفين، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث، وطلبت الاستعلام من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج عما إذا كان العقار مرخصا من عدمه، وتشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة الهندسية بالوحدة لتحديد وبيان سبب الانهيار، والتلفيات والأضرار الناجمة عنه.

وقال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، إنه جرى تقديم مساعدات عاجلة للمضارين من مراتب وبطاطين ومصروف يومى، كما سيتم اتخاذ الإجرات اللازمة بصرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، لافتا إلى أنه سيتم ضمن الإعانة تعويض الأسرتين عن المنقولات المنزلية التالفة في الحادث، وكذلك المنزل المنهار.

وكان اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، قد تفقد موقع حادث المنزل المنهار بحضور اللواء عصام الليثى، السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولى الجهاز التنفيذى، وقيادات الشرطة، مؤكدا أنه وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمضارين، والإشراف على المعاينة المبدئية للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لتحديد سبب انهيار المنزل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة للمنزل المنهار، وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.

وأضاف المحافظ، أنه وجه كذلك وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور هانى جميعة، بالإشراف والمتابعة على عمل الأطقم الطبية، والتوجيه بإجراء الإسعافات العاجلة وتوفير الرعاية اللازمة للسيدات المصابات في الحادث، لافتا إلى أنه كلف محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، بتشكيل لجنة والانتقال إلى موقع الحادث، وحصر المتوفين والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للمتضررين من الحادث، وصرف التعويضات اللازمة للمتوفين والمصابين وفقا للإجراءات الحكومية المتبعة في مثل هذه الحوادث.

Advertisements