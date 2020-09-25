شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا يدافع عن سد النهضة أمام الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن أكثر ما يشغلنا الآن هو التعافي من أزمة فيروس كورونا وبناء مستقبل أفضل، لافتا إلى أن سد النهضة أهم مشروعات بلاده في الوقت الراهن،
أضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه ليس لدينا النية لإلحاق الأذى بأي دولة لكننا نريد تأمين الطاقة لبلادنا.
تابع أحمد: «قلقون من تزايد وتيرة هجمات حركة الشباب في الصومال، ونتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء بطرابلس مما عرض حياة المدنيين للخطر، وندعم جهود الحكومة السودانية في تنفيذ البرنامج الإصلاحي تلبية لمطالب شعبها».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,375
-
تعافي
91,843
-
وفيات
5,822
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إثيوبيا يدافع عن سد النهضة أمام الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.