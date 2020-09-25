شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب الترشح لـ«النواب» اليوم.. وإعلان كشوف المرشحين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغلق لجان تلقى طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، اليوم، باب الترشح، وتتولى اللجان فحص الطلبات والبت فى صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، ومدى صحة انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى للأحزاب أو كونهم مستقلون.

وتتولى اللجان الفرعية بالمحافظات فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم، فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، كشوف أسماء المرشحين بالنظام الفردى لانتخابات مجلس النواب الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء مرشحى القائمة على أن يتضمن اسم القائمة والصفة التى ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبى أو كونه مستقلا، وتعرض اللجان الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة يوم 27 سبتمبر، ويستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام، حيث يتم بعدها فتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإدارى.

وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة إليها خلال أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، على أن يكون 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، وتنشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى من 5 إلى 18 أكتوبر، حيث يبدأ الصمت الانتخابى، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من 18 أكتوبر، إلى 1 نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابى.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين: تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.

وتضم محافظات المرحلة الأولى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات المصريين بالخارج للمرحلة الأولى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأحد، الأول من نوفمبر.

ونظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، جدول جولة الإعادة للمرحلة الأولى على أن تكون انتخابات للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين، 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات فى المرحلة الثانية بـ13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وفى المحافظات، واصلت لجان تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب فى المحاكم الابتدائية عملها، أمس، فى استقبال طلبات الراغبين، فى اليوم قبل الأخير لإغلاق الباب وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فى المنيا، تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح أوراق 147 مرشحا على 16 مقعدا «فرديا»، داخل 6 دوائر انتخابية، وأعلنت مديرية الصحة، خضوع 10 مرشحين محتملين لخوص انتخابات للكشف الطبى، ليرتفع أعدادهم إلى 324 مرشحًا محتملًا وكشفت إحصائيات مديرية الصحة فحص 224 بمستشفى المنيا العام، و53 بمستشفى ملوى العام، و47 بمستشفى مغاغة العام.

فى شمال سيناء، بلغ إجمالى عدد المتقدمين بأوراق ترشيحهم بالدائرة الأولى والثانية 25 مرشحا محتملا حزبيا ومستقلا على المقاعد الفردية، فيما أعلنت مديرية الشؤون الصحية توقيع الكشف الطبى على 77 مرشحًا محتملا.

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فى الأقصر، استقبلت محكمة الأقصر الابتدائية، نحو 156 مرشحا محتملا، لاختيار 3 مرشحين يمثلون المقاعد الفردية بالمحافظة.

وفى الشرقية، بلغ إجمالى الذين تقدموا بأوراق ترشحهم ٢٤١، بالإضافة إلى قائمة من أجل مصر وسط استعدادات وإجراءات أمنية ووقائية مشددة.

فى الإسماعيلية، كشفت مصادر بلجنة تلقى طلبات الترشح للبرلمان بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية، تقدم 100 مرشح محتمل للبرلمان بأوراقهم للجنة.

وضمت القائمة الوطنية بالمحافظة: أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وشقيق النائب السابق محمود عثمان، والنائب دكتور سامى هاشم النائب السابق، وأمال رزق الله، النائبة السابقة، ووجه جديد هو دكتورة رضوى جعفر، زوجة الشهيد عقيد مصطفى الخياط أحد أبطال القوات المسلحة من أبناء الإسماعيلية.

وفى بنى سويف، تسبب إعلان أسماء مرشحى القائمة الوطنية فى استياء عدد من ممثلى الأحزاب، حيث فوجئوا بوجود 3 أسماء، ليسوا من أبناء المحافظة وينتمون لمحافظات القاهرة وقنا وأسيوط، ما دفع أمين حزب الشعب الجمهورى بالمحافظة لإعلان استقالته وقال أحمد محسن، نائب الشيوخ إن التمثيل السياسى بالقائمة الوطنية أهدر حق أبناء المحافظة.

فى الوادى الجديد، بلغ عدد طلبات الترشيح، 23، بواقع 9 للدائرة الأولى و14 للدائرة الثانية على المقاعد الفردية بالمحافظة.

وفى أسوان، وصل العدد الإجمالى المتقدمين إلى 58 مرشحا، منهم 17 عن مركز ومدينة أسوان ودراو، 10 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، 8 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، 23 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.