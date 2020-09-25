شكرا لقرائتكم خبر عن نادي رفعت الفناجيلي وعصام الحضري يغرق في دوامة هموم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت حالة الغضب بين أهالي دمياط بسبب تدهور حالة الناديين الوحيدين دمياط وغزل دمياط منذ سنوات طويلة، رغم عراقة هذين الناديين وتاريخهما الذي يؤكد أنهما كانا ناديين مزعجين للأندية الكبري في الدوري الممتاز، ودشن ناشطو الفيس بوك حملات تطالب بإنقاذ الناديين، ودعم فريقي كرة القدم للناديين الذين يعانون من الأزمات المالية المتكررة .

يذكر أن نادي دمياط شهد سلسلة من الاخفاقات التي ادخلته في دمومات الهبوط والرحيل من الدوري الممتاز لسنوات طويلة، بسبب تعاقب الأجهزة الفنية وتغيير المدربين بشكل متواصل، فضلا عن الصراعات التي عاشها النادي والتي شملت شكاوي وبلاغات وتبادل اتهامات , انتهت بإحالة المجلس الحالي للنيابة للتحقيق فيما آلت إليه لجان التحقيق التي وجهها وزير الشباب والرياضة للتحقيق في بعض الوقائع التي رصدتها لجان التحقيق .

أما نادي غزل دمياط فلا يختلف حاله عن شقيقه الدمياطي نادي دمياط، حيث تدهورت حالته وتدهور حال فريق الكرة الذي يصارع دوامات الهبوط، الأمر الذي دعا لاختيار مجلس إدارة برئاسة المهندس أحمد خليل والذي قام بدوره بتشكيل مجلس جديد لإدارة شؤون النادي .

ومن جانبه قال محمد غبدالرازق رئيس رابطة مشجعي دمياط وغزل دمياط، أن حالة فريقي المحافظة يدعو للأسف، ما يتطلب تدخل عاجل من المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل لتشكيل لجنة مهمتها رصد حالة الناديين وحل المشكلات التي تعوق عمل إدارة الناديين بما يحقق آمال وطموحات أهالي دمياط التي خرج منها عظماء ورموز للكرة مثل الكابتن رفعت الفناجيلي وعصام الحضري.