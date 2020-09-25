شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة استهلاك التيار الكهربائى خلال الأيام الماضية مع عدم انتظام القراءات وصدور الفواتير في عدد من المناطق، معبرين عن غضبهم من عدم فحص إدارات الكهرباء لشكاواهم والاكتفاء بمطالبتهم بالسداد أولا، رغم تأكيدات الوزارة بضرورة فحص جميع الشكاوى الواردة.

حاولت «المصرى اليوم» توصيل شكاوى المواطنين لمكتب الشكاوى بوزارة الكهرباء دون جدوى، في الوقت الذي أظهرت فيه صور قراءة العدادات والإيصالات الصادرة وجود اختلافات كبيرة بين واقع القراءة الفعلية والمسجل في الإيصال.

وقال حمدى أحمد، مقيم في محافظة الشرقية ويتبع إدارة جنوب الشرقية لتوزيع الكهرباء، إن الفرق في القراءات بين المسجل في فاتورة الكهرباء والعداد زاد بشكل كبير، إذ إن الشقة غير مسكونة منذ عام ٢٠١٧ وتم إبلاغ الشركة حينئذ وسداد قيمة الفاتورة، إلا أنه فوجئ بصدور فاتورة أغسطس الماضى تتضمن تراكمات ٦٩٧٠ كيلو وات بقيمة ٥٧٨٣ جنيها ورصيد أقساط بقيمة ١٤٧٢ جنيها.

وشكت نادرة حسن، مقيمة في منطقة دار السلام بالقاهرة، من استمرار إصدار فواتير دون وجه حق وبقيم مبالغ فيها. وأشار نشأت عبدالحميد، مقيم في منطقة بولاق الدكرور، إلى عدم انتظام قراءة عداد الكهرباء، لافتا إلى أنه لم يقم بسداد الفاتورة الأخيرة لوجود زيادة في الاستهلاك 135 كيلو تقريبا، حيث التقط صورة للعداد وتوجه إلى مقر الشركة بدون جدوى.

من جانبها، أكدت مصادر بوزارة الكهرباء أنها تعمل على حل جميع شكاوى المواطنين من فواتير الاستهلاك، التي تباينت في الفترة الأخيرة بسبب أشهر الصيف التي يرتفع فيها الاستهلاك على المعدلات الطبيعية مقارنة ببقية شهور السنة، موضحة أن أي مواطن لديه شكوى من الاستهلاك عليه التوجه إلى فرع شركة التوزيع التابع لها أو إبلاغ الخط الساخن، مؤكدة أن الوزير الدكتور محمد شاكر أعطى تعليمات مشددة لكل قيادات شركات توزيع الكهرباء ببحث أي شكوى والرد عليها في نفس اليوم.

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