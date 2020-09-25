شكرا لقرائتكم خبر عن «خضر وأيمن» رئيساً لاتحاد الشاغلين فى «زهرة أكتوبر» و«الفيروز» بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت انتخابات تجديد اتحاد الشاغلين والتى جرت اليوم الجمعة فى مناطق« ابنى بيتك وزهرة أكتوبر والفيروز» بحدائق أكتوبر عن فوز كلا من محمد خضر وأيمن محمد بمنصب رئيساً لاتحاد الشاغلين. ففى المنطقة الثالثة «الفيروز» فاز محمد خضر بمنصب رئاسة الاتحاد وإبراهيم دراز نائبا وعضوية كلا من عبد العليم صلاح وعبد الحليم عبد الفتاح. أما فى المنطقة السابعة «زهرة أكتوبر» فقد أسفرت عن فوز أيمن محمد رئيسا لاتحاد الشاغلين وبطل على نائباً وعضوية أشرف العدوي ومنتصر العثمان أميناً للصندوق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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