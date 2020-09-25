شكرا لقرائتكم خبر عن ترشح قائمتى «من أجل مصر» و«الوطنية» لخوض منافسات النواب بغرب الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إن اللجنة تلقت طلبات الترشح قائمتين متنافستين وهما القائمة «الوطنية من أجل مصر» وقائمة «الاختيار»، وتخوض القائمة «الوطنية من أجل مصر» و«قائمة» الاختيار، عن الدائرة الرابعة المُمثلة عن قطاع غرب الدلتا«، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومخصص لها 42 مقعدًا، موزعين على 3 محافظات، هي»الإسكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا، ومرسى مطروح 4 مقاعد، كما تلقت اللجنة قائمةً إحتياطيًا مكونة من 42 مرشحًا بديلة للقائمة الوطنية، وكذلك قائمة الاختيار مكونة من 42 مرشحا محتملا أساسيًا و42 مرشحا احتياطيا عن ذات القائمة.

وأوضح «المشد»، أن إجمالى عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بالنسبة للفردى بلغ ٢١٧ مرشحا حيث تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و11 مرشحا في اليوم الرابع، و6 مرشحين في اليوم الخامس، و8 مرشحين في اليوم السادس، و١٣ مرشحا باليوم السابع و١٧ مرشحا باليوم الثامن ١٢ مرشحا مع انتهاء اليوم التاسع.

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية، في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت زحاما من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.