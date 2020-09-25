شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن القليوبية تشكل لجنة لاختيار الهيكل الوظيفي لمكاتب التأهيل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، برئاسة مجدي حسن، وكيل الوزارة، لجنة لاختيار واستكمال الهيكل الوظيفى لعدد من مكاتب التأهيل الاجتماعى داخل المحافظة من بين المتقدمين لتدعيم هذه المكاتب.

ويأتي تشكيل اللجنة في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتدعيم واستكمال الهيكل الوظيفى داخل مكاتب التأهيل الاجتماعى، من بين عدد من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والسكرتارية من بين المتقدمين للعمل بعدد من مكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لجمعية التأهيل الاجتماعى بالقليوبية وذلك لتدعيم المكاتب والارتقاء بمستوى الأداء في ظل ما تشهدة هذه المكاتب من تطوير ملموس في الفترة الراهنة.

عقدت اللجنة بحضور ريهام الشحات مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالمديرية، وآمال عبدالوهاب مديرة الشؤون القانونية، وأسامه شوقي ممثل إدارة الموارد البشرية، ورجاء عبدالحميد المدير التنفيذى لجمعية التأهيل الاجتماعى وممثلى المكاتب المتقدم عليها ومقرر اللجنة ريهام حسنى الأخصائية بإدارة التأهيل الاجتماعى بالمديرية وتوثيق نجاة حسن عضو المكتب الفنى ومدير إدارة الخدمة العامة بالمديرية.