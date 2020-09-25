شكرا لقرائتكم خبر عن ٢١٧ مرشحا محتملا لخوض انتخابات النواب بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية 2020 في الإسكندرية إلى ٢١٧ مرشحا بعد مرور ٩ أيام من فتح باب التقديم.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 في اليوم التاسع، بلغ ١١ مرشحا

وأوضح «المشد»، أن إجمالى عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بلغ ٢١٧ مرشحا حيث تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و11 مرشحا في اليوم الرابع، و6 مرشحين في اليوم الخامس، و8 مرشحين في اليوم السادس، و١٣ مرشحا باليوم السابع و١٧ مرشحا باليوم الثامن ١٢ مرشحا مع انتهاء اليوم التاسع.

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية، في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت زحاما من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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