تدريب العاملين بمستشفيات التضامن والحياة ببورفؤاد على أساسيات الإنعاش الرئوي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، برنامج تدريبي عن أساسيات الإنعاش الرئوي ومكافحة العدوى للعاملين بمستشفى التضامن ومستشفى الحياة بورفؤاد. قام بالتدريب الدكتور على حطب إخصائي الطوارئ ومدير إدارة الرعاية الثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. وأكدت الهيئة على حرصها على التدريب المستمر لكل الاطقم الطبية مما سيسهم في تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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