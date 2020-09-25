شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية فى أوكرانيا وسقوط قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا ووقوع قتلى، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، وفى وقت سابق، سجلت أوكرانيا 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 191 ألفا و671 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومى والدفاع فى أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت 70 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالى الوفيات إلى 3827 شخصا.

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ووفقا للبيانات فإن هناك 1675 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالى الحالات المتعافية إلى 85 ألفا و133 متعافيا.