أخبار مصر

تحطم طائرة عسكرية فى أوكرانيا وسقوط قتلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية فى أوكرانيا وسقوط قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا ووقوع قتلى، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، وفى وقت سابق، سجلت أوكرانيا 3565 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 191 ألفا و671 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومى والدفاع فى أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت 70 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالى الوفيات إلى 3827 شخصا.

Advertisements

ووفقا للبيانات فإن هناك 1675 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالى الحالات المتعافية إلى 85 ألفا و133 متعافيا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة عسكرية فى أوكرانيا وسقوط قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا