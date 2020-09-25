شكرا لقرائتكم خبر عن هدى عبد الناصر: الإخوان كذبوا على الشعب فى حادث محاولة اغتيال والدى بالمنشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت هدى جمال عبد الناصر، انبة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حقيقة علاقة والدها بجماعة الإخوان، وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزعيم عبد الناصر لم يكن بحاجة كما أدعى البعض إلى تنفيذ «تمثيلية» لحادث المنشية ومحاولة اغتياله، وحاول الإخوان أن يتنصلوا من هذا الأمر وأن عبد الناصر هو من غدر بهم.

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وأضافت هدى عبد الناصر أن من حاول اغتياله تم محاكمته، وهناك وثائق في مجلس الوزراء بكل تلك التفاصيل، موضحة أنه من خلال الأفلام التسجيلية قبل حادث المنشية وكان يجوب مجلس قيادة الثورة القرى ومعهم جمال عبد الناصر وكان هناك تجاوبًا من الجميع.

وتابعت أنها أطلقت موقعًا إلكترونيًا يخص جمال عبد الناصر بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية يضم كل ما يتعلق بجمال عبد الناصر وأوراق بخط يده مثل جلسات مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا، ومقابلتها مع الرؤساء والرسائل المتبادلة بين مختلف الرؤساء.