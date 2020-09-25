شكرا لقرائتكم خبر عن حياة آدمية لأهالى غرب الغردقة.. من العشوائيات للروضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغة الأرقام تتحدث الدولة عن إنجازاتها على أرض الواقع فعلى مدار السنوات الماضية وحتى يومنا هذا، يشهد ملف القضاء على العشوائيات خطوات جادة فى تقديم حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

بدليل ما حدث فى غرب مدينة الغردقة التى تحولت من منطقة عشوائية إلى روضة جميلة شيدت فيها الدولة قرابة 250 منزلا و600 وحدة سكنية شهدت رصفا للطرق وزراعة للأشجار وتوصيل المرافق لتأمين حياة آدمية لسكان المناطق العشوائية بمدينة الغردقة وعلى رأسها جبل العفش ومجاهد.

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وبلغت مساحة الوحدة السكنية فى حى الروضة 150 مترا ملحقا بها حوش صغير ومن المقرر نقل سكان منطقة زرزارة بالغردقة لها فى المقابل تسلم العديد من الأهالى وحداتهم السكنية في يوليو 2020، كما حصلت الأسر على مساعدات عينية من مواد غذائية وأنبوبة بوتاجاز لكل أسرة لحين توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة.