شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تختار "متطلبات الولاء والانتماء للوطن" موضوعا لخطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "متطلبات الولاء والانتماء للوطن" موضوعًا لخطبة الجمعة المقبلة الموافق 2 أكتوبر المقبل. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق، إنما هو عطاء وشعور بالمسئولية تجاه الوطن، هو حالة من الامتزاج تنشأ بين المواطن والأرض التى ولد عليها ونشأ بها وترعرع فى ربوعها، فصارت جزءًا منه وصار جزءًا منها، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وخلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد "التقوى" بقرية زاوية شوشة مسقط رأس مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن الصدق محمدة ومنجاة، وأن الكذب منقصة ومهلكة، مصداقًا لقول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم): "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا".