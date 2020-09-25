الأوقاف: "متطلبات الولاء والانتماء للوطن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبل 2 أكتوبر بعنوان "متطلبات الولاء والانتماء للوطن".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق، إنما عطاء وشعور بالمسئولية تجاه الوطن، هو حالة من الامتزاج تنشأ بين المواطن والأرض التي ولد عليها، ونشأ بها، وترعرع في ربوعها، فصارت جزءًا منه وصار جزءًا منها، لا ينفك، عنها ولا تنفك عنه، وعلى جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا بسعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف الله العلي القدير أن يُعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.